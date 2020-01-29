В России усилен мониторинг эпидемиологической обстановки, а также контроль на пунктах пропуска на границе. Досмотрено больше 20 тысяч рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где есть риски по коронавирусу, уже осмотрено более миллиона человек.

В России усилен мониторинг эпидемиологической обстановки, а также контроль на пунктах пропуска на границе. Досмотрено больше 20 тысяч рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где есть риски по коронавирусу, уже осмотрено более миллиона человек. И хотя пока случаев заболевания не выявлено, туроператоры заблаговременно возвращают людей домой. Полеты и перевозки в Поднебесную прекращает или сокращает не только Россия.Прежде "Уральские авиалинии" вычеркнули из своего расписания полеты в Хайкоу, Ордос и Сиань. Теперь авиакомпания отменяет рейсы из Екатеринбурга и Владивостока в Европу.Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: U6-707/708 Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург; U6-709/710 Екатеринбург-Париж- Екатеринбург; U6-727/728 Екатеринбург-Рим-Екатеринбург; U6-747/748 Владивосток-Саппоро-Владивосток.Из-за вспышки вируса полеты в Китай ограничивают многие чартерные российские авиакомпании. Сейчас их лайнеры направляются в Поднебесную только для того, чтобы забрать туристов. "Аэрофлот" и S7 сохраняют расписание, при этом пассажиры могут сдать билеты на рейсы в КНР без дополнительной оплаты. Временно не летают в континентальную часть Китая лайнеры British Airways.Япония первой из стран приступила к эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка вируса. Чартерный "Боинг" уже вернул в Токио около 200 человек.- Как только я сел на свое место, я заснул. Наверное, мы все почувствовали такое облегчение и полное изнеможение.240 своих граждан, в том числе и дипломатов, эвакуировали США. Самолет летит в Калифорнию с дозаправкой на Аляске."В то время, когда самолет будет заправляться, пассажиры пройдут все таможенные процедуры и медицинское обследование по выявлению вируса. Потом их посадят обратно в самолет, и они отправятся в конечный путь назначения", — рассказал менеджер международного аэропорта имени Теда Стивенса Джим Щесняк (г. Анкоридж, США)."Как только они приземлятся, то окажутся в изолированной части аэропорта, вдали от главного пассажирского терминала. Они будут изолированы столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что все в безопасности", — сообщил представитель международного аэропорта Онтарио Стив Ламберт.Турция собирается забрать из опасной провинции Хубэй 32 своих гражданина. Германия направляет в Ухань аэробус для эвакуации 90 человек. Намерены в срочном порядке вывозить своих граждан Южная Корея, Франция и Австралия."Мы будем рассматривать остров Рождества как карантинную зону. Граждане Австралии будут доставлены на остров Рождества из Китая. Там мы создадим группу для оказания медицинской помощи", — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.Вопрос эвакуации для россиян пока прорабатывается. Но для многих туристов отпуск в Китае заканчивается досрочно. Туроператоры вывозят своих клиентов в экстренном порядке.- Пробыли там 5 дней. Ну, и принудительная эвакуация. Мы этому рады, что нас оттуда эвакуировали. Потому что за жизнь свою переживаем.Прибывших пассажиров тщательно проверяют еще до того, как они выходят из салона. Специалисты меряют температуру, берут дополнительные анализы. И не только на международных рейсах."Мы тоже идем на внутренние рейсы, просто спрашиваем, откуда летит. Если по России, это не наш. А если из Таиланда через Владивосток, то мы задействуем", — пояснила старший специалист управления Роспотребнадзора Сахалинской области Елена Базюк.В Сахалинском университете учатся несколько китайцев. Каникулы студенты проводят на родине. Их возвращения здесь ждут в конце февраля, но как встречать – не знают."У нас есть ряд предложений, связанных с особым медицинским наблюдением ребят. Может быть, есть возможность поселить их в отдельной секции. Но это уже руководство университета будет принимать окончательное решение", — отметил начальник управления по международным связям СахГУ Виктор Корсунов.В российские регионы поступают новые тест-системы для диагностики коронавируса. Оборудование, созданное в Новосибирске, позволяет быстрее и достовернее определять возбудитель.- Если вдруг такие люди с подозрением появятся, в течение примерно 7-10 часов мы будем знать результат, а дальше — это уже забота медиков.Уже в России было выявлено более 100 подозрений на коронавирус. Граждан с температурой проверяли в Уфе, Санкт-Петербурге, Кемерово, Приморье. В Новороссийском порту врачи готовятся отвезти в больницу китайского матроса – он прибыл на итальянском судне. Идет обследование в Воронеже. Ни один случай в итоге не подтвердился.Ранее сообщалось, что Владимир Путин поставил задачу минимизировать возможные потери, вызванные коронавирусом. Об этом он заявил на совещании о мерах по предупреждению распространения заболевания в России. В нем участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства напомнил, что правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в России.