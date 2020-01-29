Клуб Александра Головина Монако не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции. Монегаски проиграли на своей поле Сент-Этьену - 0:1.

Клуб Александра Головина "Монако" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции. Монегаски проиграли на своей поле "Сент-Этьену" — 0:1.Единственный мяч был забит в середине первого тайма нападающим "Сент-Этьена"Дени Буанга. Александр Головин отыграл в составе хозяев полный матч и получил желтую карточку в конце второго тайма."Монако" в третий раз подряд проиграл на своем поле. Ранее монегаски уступили "ПСЖ" (1:4) и "Страсбуру" (1:3). Это произошло после замены главного тренера португальца Леонарду Жардима на бывшего тренера сборной Испании Роберто Морено.