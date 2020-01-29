Популярный футболист Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь лучший. На этот раз его достижение касается не футбола, а социальных сетей. Португалец стал первым человеком в мире, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Популярный футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь лучший. На этот раз его достижение касается не футбола, а социальных сетей. Португалец стал первым человеком в мире, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.Роналду уверенно удерживает первую строчку в Instagram по количеству фолловеров. Главными его преследователями являются американская певица и актриса Ариана Гранде, на которую подписано 173 миллиона фолловеров, а замыкает тройку актер и экс-рестлер Дуэйн Джонсон, известный под прозвищем "Скала".Из представителей спорта в десятку самых подписываемых аккаунтов вошла страница только аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси. В Instagram он интересен 137 миллионам сторонников.