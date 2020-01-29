География распространения коронавируса включает полтора десятка стран. Львиная доля заболевших – в Китае. В остальных местах зафиксированы лишь единичные случаи.

География распространения коронавируса включает полтора десятка стран. Львиная доля заболевших – в Китае. В остальных местах зафиксированы лишь единичные случаи.Сообщения о предполагаемых случаях заражения по всему миру появляются ежедневно. Например, во вторник 12 человек с подозрением на коронавирус были госпитализированы в Турции, еще четверо в Казахстане, однако география тревожных новостей, значительно шире, чем фактическое количество городов и стран, где диагноз коронавирус был подтвержден.Вот интерактивная карта, наглядно — 4409 человек больны в Китае, но за его пределами количество инфицированных пока даже не приблизилось к цифре 100 человек. 3 случая во Франции, 1 в Канаде, 5 в США и еще один в Германии. Состояние немецкого подданного медики оценивают, как удовлетворительное, говорят о болезни спокойно и без истерики. Как-то не попадая в общий тренд истерии вокруг коронавируса из Ухани."В 12-миллионом городе погибло 100 человек! Это капля в море! Капля в море! По сравнению с вирусами гриппа – это капля в море, способность заражать людей у вирусов гриппа в сотни раз выше, чем у коронавирусов. Гриппом ежегодно в мире заражаются пять-десять процентов населения, это многие миллионы людей. В результате гриппозных сезонных инфекций в мире погибают 300-400 тысяч человек", — поясняет Дмитрий Львов, академик РАМН, главный редактор журнала "Вопросы вирусологии", директор ГУ НИИ вирусологии РАМН.О выздоровевших, на Западе вообще не говорят, а их уже больше 60. Тем временем, на страницах западных СМИ, масштаб проблемы, мягко говоря, преувеличивают. К примеру, таблоид The Sun вспоминает о том, что эпидемию еще в прошлом году предсказал Билл Гейтс на медицинской конференции в Массачусетсе, продемонстрировав исследования, где эпицентром возникновения смертельного вируса, который в течение полугода сократит население земного шара на 30 миллионов, был выбран Китай. И тут бы вздохнуть и удивиться, но удивляться нечему, предсказать подобное, учитывая агломерацию Китая в 1,3 миллиарда и прошлые вспышки – несложно. Как и не сложно понять – один из крупнейших лидеров мнения, заявляющий подобное со сцены – делает это не просто так. Ведь, к примеру, про вспышку американского гриппа и его угрозу, унесшего с начала года, более 70 жизней только в штате Калифорния, и более 80 тысяч за всё время эпидемии по всей стране, ни Гейтс, ни его другие влиятельные коллеги, ничего не говорят."Американский вирус, который уже поубивал 80 с чем-то тысяч человек, а если учесть, что в населения США в четверть меньше населения Китая, умножаем эту цифру на 4, вот если бы такая цифра погибших относилась бы к Китаю, вот просто даже интересно чтобы было тогда. Эпидемия может страшно подорвать позиции Китая экономически и политически, если правильно нагнетать мысль, что Китай такая страна, от которой происходит всякая зараза, что каждый китаец из 160 ежегодных миллионов туристов за рубежом – это угроза, ну и это делать через голову государства и просто пугать людей", — предупреждает Дмитрий Косырев, востоковед, писатель!Паника, как инструмент влияния, торговля страхом в целях геополитической борьбы! Новый жанр – фильмы ужасов из города Ухань с бешеной скоростью распространяются по англоязычным чатам и соцсетям. Не зная языка первоисточника, что говорят люди — понять невозможно, но выглядят сотни человек в масках и противочумных костюмах впечатляюще, не так ли? Индексы фондовых бирж рушатся, падают цены на акции китайских компаний, а с ними и цены на мировом нефтяном рынке."Именно США сейчас пытаются воспользоваться этой ситуацией, всячески давя на Китай с разных сторон. По сути дела, Китай, конечно, будет страдать и в дальнейшем, потому что сегодня вокруг Китая специально возникает такая экономическая изоляция. Уже сейчас китайские СМИ стали обращать внимание, что против Китая идет колоссальная идеологическая война, которая направлена именно на нанесение экономического удара", — уверен Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, экономист.Тем временем, по данным ООН, за 2019 год онкология в Китае возглавляет список первопричин смертности населения. Унося жизни более 2,8 миллионов человек за год. В то время, как коронавирус на данный момент стал причиной смерти чуть более 100 граждан. Но и эти данные вряд ли напечатают на страницах западных ежедневников, ведь сравнение слишком наглядно.