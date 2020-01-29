Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове. По его словам, ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие данную информацию.

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове. По его словам, ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие данную информацию.Ранее в эфире программы "60 минут" украинский политик сообщил, что Сталин и Гитлер встретились во Львове. Этот факт якобы зафиксирован в каком-то документе и не является секретом. Кравчук отметил, что Сталин и Гитлер пытались договориться.В эфире радио "Комсомольская правда" экс-президент Украины отказался от своих слов. Он рассказал, что читал о встрече Сталина с Гитлером в средствах массовой информации, потому и передал это. Кравчук отметил, что лично не видел никакого архивного документа, не изучал его. При этом украинский политик подчеркнул, что не несет ответственность за информацию, напечатанную в СМИ.Ранее Леонид Кравчук попытался объяснить заявление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз и нацистская Германия виноваты в начале Второй мировой войны.