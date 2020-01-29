Квоты на рабочих из Китая на достройку Hyatt не дают из-за коронавируса, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Представитель инвестора сообщил, что в настоящее время на объекте работают 50 граждан КНР.

Квоты на рабочих из Китая на достройку Hyatt не дают из-за коронавируса, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Представитель инвестора сообщил, что в настоящее время на объекте работают 50 граждан КНР.Однако с февраля на объект планировалось вывести порядка 500 человек. Представитель инвестора уточнил, что для этого необходимо получение квот, сейчас переговоры с китайцами ведут семь компаний. Но вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что с получением квот буду проблемы до разрешения ситуации с коронавирусом.Как информируют "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, общее число заболевших новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.Напомним, строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Из-за ошибок в проектировании стоимость объектов строительства постоянно повышалась. В результате проверок строительства отелей было заведено уголовное дело о халатности. В злоупотреблении полномочиями обвинялась экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина. "Парк-отель "Бурдугуз" купил в апреле 2019 года за 3,7 миллиарда рублей оба недостроенных отеля.