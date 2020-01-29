Футбольный Локомотив подал иск в арбитражный суд на бывшего президента и генерального директора красно-зеленых Илью Геркуса. Столичные железнодорожники намерены отсудить у функционера порядка 144,6 миллиона рублей.

Футбольный "Локомотив" подал иск в арбитражный суд на бывшего президента и генерального директора красно-зеленых Илью Геркуса. Столичные "железнодорожники" намерены отсудить у функционера порядка 144,6 миллиона рублей.Однако по какой причине "Локо" обратился в суд и какова суть его претензий к Геркусу, пока остается неизвестным.Напомним, что Геркус получил должность президента "Локомотива" летом 2016 года после того, как из клуба была уволена его предшественница Ольга Смородская. На своем посту он проработал 2,5 года и завершил свое правление в должности генерального директора.За время его работы в клубе "Локомотив" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.