Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян высказался о скандальной истории с Натальей Андрейченко. Он уверен, что артистка повела себя неправильно, отчитав беспокоившихся за нее поклонников.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян высказался оскандальной истории с Натальей Андрейченко. Он уверен, что артистка повела себянеправильно, отчитав беспокоившихся за нее поклонников."Интересные дела.Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав оее "исчезновении", а теперь после того, как она "нашлась",Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется,эмоционально отреагировал на ее "возвращение", – отметил собеседник "Дни.ру". По его словам, люди имелиправо заподозрить артистку в пиаре."И не надо их за это называть"больными" и "зомби", – заявил эксперт. При этом ондобавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге."Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотябы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобыони не поднимали панику на широкую аудиторию", – высказался Манукян."Если бы предупредиласвоих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее отсатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития", – отметил эксперт. Поего словам, практика "мауна" действительно требует полного молчания иотключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все."Судя по реакции ,я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надоне обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди,которые находятся на пути к просветлению", – заключил Манукян.