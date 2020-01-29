Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян высказался о
скандальной истории с Натальей Андрейченко. Он уверен, что артистка повела себя
неправильно, отчитав беспокоившихся за нее поклонников.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян высказался о
скандальной истории с Натальей Андрейченко. Он уверен, что артистка повела себя
неправильно, отчитав беспокоившихся за нее поклонников.
"Интересные дела.
Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав о
ее "исчезновении", а теперь после того, как она "нашлась",
Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется,
эмоционально отреагировал на ее "возвращение", – отметил собеседник "Дни.ру". По его словам, люди имели
право заподозрить артистку в пиаре.
"И не надо их за это называть
"больными" и "зомби", – заявил эксперт. При этом он
добавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге.
"Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотя
бы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобы
они не поднимали панику на широкую аудиторию", – высказался Манукян.
"Если бы предупредила
своих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее от
сатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития", – отметил эксперт. По
его словам, практика "мауна" действительно требует полного молчания и
отключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все.
"Судя по реакции ,
я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надо
не обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди,
которые находятся на пути к просветлению", – заключил Манукян.