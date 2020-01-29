Английский Манчестер Сити объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Фернандиньо. Новое соглашение будет пролонгировано на один год и теперь бразилец будет выступать за горожан до лета 2021 года.

Английский "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Фернандиньо. Новое соглашение будет пролонгировано на один год и теперь бразилец будет выступать за "горожан" до лета 2021 года."Это лучшая новость из возможных, ведь я наслаждался каждой секундой моего времени здесь, — признается Фернандиньо, слова которого приводит РИА Новости. – Я никогда не ожидал, что построю такие значимые отношения с клубом и болельщиками. Однако это случилось, и я благодарен за каждый день здесь".Напомним, что Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года, куда он перебрался из донецкого "Шахтера". С тех пор на данный момент он провел в составе "МС" 299 матчей, отличившись в них 23 забитыми мячами и 25 ассистами.