Мать и трое ее детей больше месяца выживали в джунглях на границе Перу и Колумбии. 40-летняя женщина и ее дети 10, 12 и 14 лет пропали 19 декабря недалеко от реки Путумайо – притока Амазонки.

Мать и трое ее детей больше месяца выживали в джунглях на границе Перу и Колумбии. 40-летняя женщина и ее дети 10, 12 и 14 лет пропали 19 декабря недалеко от реки Путумайо – притока Амазонки.Как сообщает Independent, в течение 34 дней семья блуждала вдоль реки, питаясь фруктами и ягодами. Мать с детьми пересекла границу с Эквадором, а затем оказалась в Перу. Впоследствии женщина рассказала, что им приходилось каждые полчаса останавливаться и пить, чтобы не упасть в обморок.Нашли заблудившихся местные индейцы из племени секойя. Они сообщили об этом перуанским военным, а те передали информацию своим колумбийским коллегам. За семейством по реке отправили судно, которое доставило их в город Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Там истощенным детям и их матери оказали медицинскую помощь, а также взяли у них анализы на инфекционные заболевания, которые разносят насекомые.Кадры со спасенным семейством опубликовали местные СМИ.Una madre y sus tres hijos pasaron más de un mes perdidos en el Amazonas — https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/Kdy43PXnmH— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 27, 2020В декабре 2019 года сообщалось о жительнице Австралии, которая две недели выживала в пустыне, прячась от жары под автомобилем и питалась печеньем.