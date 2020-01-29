Украинский политик Виктор Медведчук возложил цветы к мемориалу советским воинам в Берлине. Также председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – за жизнь посетил Бундестаг и представил план мирного урегулирования в Донбассе.

Украинский политик Виктор Медведчук возложил цветы к мемориалу советским воинам в Берлине. Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" посетил Бундестаг и представил план мирного урегулирования в Донбассе.Медведчук заявил, что новая украинская власть предпринимает шаги для восстановления мира — но недостаточно активные. Он сказал, что из всех решений декабрьского нормандского саммита в Париже было выполнено только одно — обмен пленными.При этом, многие другие задачи — например, прекратить огонь или открыть новые пункты пропуска — так и не исполнили, отмечает телеканал "Россия 24".