Ростовское управление СКР обнародовало кадры следственных действий на месте убийства 64-летнего депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги в Зернограде.

Ростовское управление СКР обнародовало кадры следственных действий на месте убийства 64-летнего депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги в Зернограде.Преступление было совершено утром 28 января в частном доме Алабушевых. По неподтвержденной информации, злоумышленник — 38-летний местный предприниматель Александр Полуян — проник в коттедж и буквально изрубил клинком семейную пару. Судя по кадрам с места, убийца расправился с супругами в районе кухни. На полу видны тело погибшего и лужа крови. Затем злоумышленник поднялся на второй этаж коттеджа и свел счеты с жизнью.Основным мотивом убийства следователи считают личную неприязнь. По данным Mash, Алабушев в 2019 году уволил отца Полуяна, заподозрив его в махинациях с продажей зерна. Семья испытывала финансовые трудности, что, вероятно, и толкнуло Александра на преступление.В город уже прибыли криминалисты из Москвы, которые помогут ростовским коллегам расследовать громкое убийство.