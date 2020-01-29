Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.Также в состав штаба вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель главы МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.Также Мишустин поручил Роспотребнадзору совместно с федеральными органами власти представить в правительство национальный план по предупреждению распространения коронавируса на территории России.По мнению экспертов, новый коронавирус может прийти в Россию уже в феврале. Помимо Китая заболевшие уже есть в Австралии, Германии, Франции, ОАЭ, Таиланде и других странах. В КНР от коронавируса уже погибли более 130 человек. Город Ухань, где началась вспышка, отрезан от внешнего мира.