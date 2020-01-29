Житель Москвы написал заявление в полицию на девушку, приехавшую в Россию из Китая. Мужчина утверждает, что она якобы больна коронавирусом. Как передает , знакомый рассказал москвичу, что ..

Житель Москвы написал заявление в полицию на девушку, приехавшую в Россию из Китая. Мужчина утверждает, что она якобы больна коронавирусом.Как передает "", знакомый рассказал москвичу, что в китайской компании одна из сотрудниц пришла на работу с высокой температурой. Руководство отправило девушку домой.Наряд полиции выехал по указанному в заявлении адресу. Оказалось, что офис китайской организации был закрыт. Заболевшую сотрудницу не нашли.Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань было зафиксировано несколько случаев заболевания ранее неизвестным видом пневмонии. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nСov. По последним данным, заразились более шести тысяч человек, 132 больных скончались, сообщает .