Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета АО Дом.рф, его предшественник в правительстве Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании, передает ТАСС.

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета АО "Дом.рф", его предшественник в правительстве Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании, передает ТАСС.Отмечается, что полномочия Мутко установлены до 28 января 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Плутника, который руководил компанией с апреля 2015 года."Дом.рф" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования) является крупнейшим отечественным финансовым институтом, занимающимся развитием рынка жилья в РФ.