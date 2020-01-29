Из-за обрушившейся на Алтай метелей на Чуйском тракте - единственной дороге, соединяющей Республику Алтай, Алтайский край и Новосибирскую область – на некоторых участках федеральной трассы ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов.

Из-за обрушившейся на Алтай метелей на "Чуйском тракте" — единственной дороге, соединяющей Республику Алтай, Алтайский край и Новосибирскую область – на некоторых участках федеральной трассы ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов.На участке от Троицкого до Бийска дорога закрыта для всех видов транспортных средств, передает ТАСС. На время ограничений движения трассу чистят почти 200 дорожных машин, спасатели организовали семь стоянок для большегрузов.В настоящее время в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за метелей и снежных заносов, начавшихся 17 января. Ночью и в первой половине дня 29 января синоптики прогнозируют обильные снегопады, в предгорьях — мокрый снег, гололед, метели.