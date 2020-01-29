В некоторых странах мира разрешается составлять комбинации, которые будут красоваться на регистрационных знаках, по собственному усмотрению. Вот только состоять сейчас они могут лишь из букв и цифр, но скоро ситуация может радикально измениться.

В некоторых странах мира разрешается составлять комбинации, которые будут красоваться на регистрационных знаках, по собственному усмотрению. Вот только состоять сейчас они могут лишь из букв и цифр, но скоро ситуация может радикально измениться.Палата представителей американского штата Вермонт рассмотрит оригинальный законопроект, который должен разрешить водителям добавлять на номерные знаки эмодзи - смайлики из соцсетей. Как пишет CNET, законопроект внесен демократом Ребеккой Уайт.Она предлагает создать фиксированный набор из шести эмодзи и позволить водителям выбирать один из смайликов из этого набора для добавления на номерной знак. При этом эмодзи будет считаться не декоративным украшением, а полноправной частью цифробуквенной комбинации. Какие именно эмодзи предлагается включить в этот набор, пока не уточняется.Принято считать, что если законопроект будет принят, Вермонт станет первым в мире административным образованием, решившимся на такой шаг. Между тем, в австралийском Квинсленде аналогичное разрешение действует с 2019 года. Правда, там эмодзи считаются как раз декором, но украшать смайликами номера можно официально. На выбор предлагаются пять эмодзи, изображающих улыбку, смех, подмигивание, "любовь" или солнцезащитные очки. Стоят такие номера в Австралии 336 долларов.Стоит добавить, что по данным "Эмодзипедии", сейчас на планете насчитывается около 3 178 официально признанных эмодзи.