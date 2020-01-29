Один из фигурантов уголовного дела приобрел у другого немаркированный жевательный табак...

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовно дело по факту незаконного сбыта немаркированного жевательного табака.Установлено, что один из фигурантов уголовного дела приобрел у другого немаркированный жевательный табак на сумму свыше 100 тысяч рублей и хранил его в целях дальнейшего сбыта. После чего осуществил реализацию 400 банок немаркированной продукции сотруднику полиции, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО установлена причастность двух мужчин 29 и 30 лет к совершению указанного преступления. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28