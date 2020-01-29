Австриец Доминик Тим стал творцом мини-сенсации первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. Он не пустил в полуфинал первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, обыграв его в четырех сетах.

Австриец Доминик Тим стал творцом мини-сенсации первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Он не пустил в полуфинал первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, обыграв его в четырех сетах.Матч между соперниками заключительного по счету четвертьфинала нынешнего Australian Open – классика теннисного триллера. Победители трех из четырех сетов определялись на тай-брейках и каждый раз завершались успехом австрийского спортсмена. Итоговый счет 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Тима. Матч продолжался 4 часа 14 минут.Выбив из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии одного из главных претендентов на титул, теперь Тиму предстоит сыграть с русским немцем Александром Зверевым. Накануне уроженец России обыграл швейцарца Стэна Вавринку.Матч Тима и Зверева состоится 31 января.