Народная рыбалка вернулась во Владивосток. Фестиваль не проводили уже два года и на долгожданный праздник в бухте Новик собрались больше пятисот любителей подводного лова. Участники соревновались, кто поймает самую большую и необычную рыбу, самую длинную и тяжелую.

"Народная рыбалка" вернулась во Владивосток. Фестиваль не проводили уже два года и на долгожданный праздник в бухте Новик собрались больше пятисот любителей подводного лова. Участники соревновались, кто поймает самую большую и необычную рыбу, самую длинную и тяжелую.Старт соревнованию дает залп из ракетницы. Рыбаки разбегаются бурить лунки на льду."Им что, рыбы на всех не хватит?" — шутят зрители соревнований.Напротив, сейчас в бухте Новик самый сезон подводной ловли. И участники спешат занять выгодные места и выудить как можно больше наваги и корюшки, ведь на кону десятки призов, в том числе лодка с мотором."Это, как говорят, стружка. Вычищаю, чтобы была чистая луночка", — поясняет рыбак, как обеспечивает себе доступ к воде.К состязанию рыбаки подошли серьезно. И даже разработали инновационные методы для ловли наваги."У меня секретная наживка — это рыбьи глаза", — раскрывает свой заветный секрет любитель зимней рыбалки Владимир Макеев.— Почему именно они?"Потому что я по телевизору увидел, — отвечает рыбак, поглядывая на своих детей. — У меня хобби. Хочу, чтобы и у них такое хобби было".— На глаза ни разу не ловили еще."Попробовать надо!" – отвечает он."Народная рыбалка" — не просто состязание, но и семейный праздник. Максим Печёнкин один из самых юных участников. Пятилетний малыш соревнуется в команде с родителями."Я люблю рыбачить и дышать свежим воздухом, рыбу ловить", — поясняет мальчик.Уже через полчаса после старта у семьи неплохой результат — третья навага. Это главный улов соревнований. Корюшку поймали единицы."Только не дергайся! Хватай, хватает ее сынок! Клади в пакет", — руководит рыболовным процессом довольный отец.Концертная программа, каток, керлинг, горячая уха и больше двух с половиной тысяч гостей. За безопасностью на фестивале, как с земли, так и с воздуха следили сотрудники МЧС. А жители Владивостока с размахом встретили возвращение любимого праздника."Это очень популярная рыбалка — народная рыбака. Поэтому нам важно было возродить именно это мероприятие, чтобы была возможность у наших жителей посоревноваться и просто прийти отдохнуть", — поясняет министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.После трех часов на льду у лунок самый напряженный момент — взвешивание улова.- Два грамма не добрали до килограмма.— Ну, не плохо.Чтобы рыбаки согрелись и скоротали время перед награждением, организовали конкурс — бурение лунок на скорость."Народную рыбалку" правительство Приморья возродило вместе с генеральным партнером. Им стал "Порт "Вера" из Шкотовского района. Благодаря их поддержке закупили призы на 17 номинаций."Мы выступали генеральным партнером. Занимались комплектацией призового фонда. Надеюсь, что призы всем победителям понравились, и в следующем году здесь будет не 450 с чем-то участников, а больше тысячи", — надеется гендиректор "Порта "Вера" Евгений Диев.Лучший результат соревнований — чуть больше килограмма рыбы на одну удочку. Участники результатом довольны и надеются, что в следующем году на фестивале будет еще больше рыбаков и, конечно, корюшки.