Миллион за заряженную Lada Vesta Sport выглядит мелочью на фоне цены трековой модификации седана с индексом R1. Оказывается, купить ее теперь может любой желающий, вот только далеко не каждому такая Веста будет по карману.

Миллион за "заряженную" Lada Vesta Sport выглядит мелочью на фоне цены трековой модификации седана с индексом R1. Оказывается, купить ее теперь может любой желающий, вот только далеко не каждому такая "Веста" будет по карману.Стоимостью Lada Vesta R1, подготовленной для ралли, кросса и ледовых гонок, поделился в рамках тольяттинской "Рождественской гонки чемпионов" глава подразделения Lada Sport Владислав Незванкин. Как сообщает канал "Лада.Онлайн" со ссылкой на интервью Незванкина, соберут Vesta R1 для частного клиента только под заказ, а цена спорткара составит около 2 миллионов рублей.Заплатить такие деньги придется в первую очередь за мотор: штатный и хорошо известный 1,6-литровый двигатель форсировали со 106 до 175 л.с., адаптировав для гоночного бензина и научив раскручиваться до 8-9 тысяч оборотов. Второе - это коробка передач: на трековую "Весту" устанавливается кулачковая коробка с дифференциалом (правда, привод по-прежнему тросовый). Третье - подвеска, в которой появились новые пружины и газонаполненные амортизаторы.И, наконец, четвертое - спортивный салон с соответствующими рулем и гоночным креслом водителя, шеститочечными ремнями, каркасом безопасности и системой пожаротушения.По данным канала, 2 миллиона за трековую машину - цена не слишком серьезная, а ее умеренность объясняется использованием в процессе постройки Vesta R1 комплектующих отечественного происхождения.