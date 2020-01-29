Ведущая программы 60 минут Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.Так Кравчук попытался в эфире "60 минут" объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского, который вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию. "Я изучил процитированную речь господина Зеленского: он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии немецко-фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу", — подчеркнул первый президент Украины."Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно, — написала Скабеева. — Видимо, в распоряжении минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (ЧТО?!), а бравые солдаты УПА (запрещена в России) первыми открыли ворота Освенцима. Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим "документам" будут верстаться новые учебники истории. Печально все это".По словам Скабеевой, "мифология на Украине настолько дикая, что даже мудрый Кравчук купился".Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил вслед за польским президентом Анджеем Дудой, что на СССР лежит часть вины за начало Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Польшу освобождали украинцы — бойцы трех Украинских фронтов. Зеленский умолчал, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Советской армии.