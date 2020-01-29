Хирург, онколог и маммолог Дмитрий Петровский рассказал о передовых методах лечения рака и достижениях отечественных специалистов в данной области. Врач отметил, что у российских ..

Хирург, онколог и маммолог Дмитрий Петровский рассказал о передовых методах лечения рака и достижениях отечественных специалистов в данной области. Врач отметил, что у российских исследователей есть успехи, но они далеки от прорывных, сообщает телеканалПетровский выразил уверенность, что наиболее перспективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями – стимулирование иммунитета. Он пояснил, что человеческий организм обладает "встроенной защитой" от рака, но по неизвестным причинам она дает сбой, что приводит к образованию опухолей. Поэтому данный механизм следует стимулировать.