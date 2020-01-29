Эксперты агентства Инком-Недвижимость нашли самую дорогую квартиру в столице. Шестикомнатный двухуровневый пентхаус в ЖК Квартал на Ленинском обойдется москвичам в один миллион рублей в ..

Эксперты агентства "Инком-Недвижимость" нашли самую дорогую квартиру в столице. Шестикомнатный двухуровневый пентхаус в ЖК "Квартал на Ленинском" обойдется москвичам в один миллион рублей в месяц.Как сообщает Lenta.ru, площадь квартиры составляет 480 квадратных метров. На первом уровне находятся гостиная, столовая, спальня, детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты, а также терраса. На втором уровне есть две спальни, кабинет, две гардеробные и сауна.