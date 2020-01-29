Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти.

Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти.Об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.Отмечается, что 28 января 2020 года в частном доме в городе Зернограде были обнаружены тела мужчины и женщины с рублеными ранами. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На месте преступления работают следователи и криминалисты местного управления СКР, устанавливая все обстоятельства случившегося.В свою очередь, законодательное собрание Ростовской области сообщило о трагической гибели депутата Андрея Алабушева и его жены.В беседе с "Интерфаксом" информированный источник сообщил, что основная версия зверской расправы над супругами – ограбление.64-летний Алабушев являлся академиком РАН, доктором сельскохозяйственных наук, автором 228 научных трудов, занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени И. Г. Калиниченко. В сентябре 2018 года был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва от "Единой России".