Уборка города Владимира от снега, несмотря на снегопад, ведётся в штатном режиме

Уборка города Владимира от снега, несмотря на снегопад, ведётся в штатном режиме. По информации мэрии, в ночь с 28 на 29 января на улицы города вышли 50 снегоуборочных машин.С утра уборку 76 рабочих, с помощью 61 машины продолжили уборку. Сотрудники ЦУГДа обрабатывают тротуары и проезжую часть противогололёдными материалами, а также чистят от наледи остановки, лестницы и переходы.Напомним, жалобы и замечания можно направить по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).