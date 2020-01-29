Владимир Жириновский поучаствовал в новом сетевом челлендже. Получилось - убедительно. 4 образа - не в бровь, а в глаз. Кто еще присоединился к старейшине политического цеха?

Владимир Жириновский поучаствовал в новом сетевом челлендже. Получилось — убедительно. 4 образа — не в бровь, а в глаз. Кто еще присоединился к старейшине политического цеха?Забота о детях, депутатские будни, встречи со знаменитостями и немного романтики. Четыре стороны личности Владимира Жириновского — из коллажа, опубликованного на его официальной странице в Инстаграме. В подписи к фотографиям информации немного. Дескать, "решил поучаствовать в новом челлендже". То есть, как смог поддержал вирусный флешмоб, захвативший сеть.А вообще — слов для выполнения задания много и не требуется. Кадры должны говорить сами за себя. Суть — показать образы для различных соцсетей. Причем, разница должна быть наглядной. Поэтому неудивительно, что для "Одноклассников" Жириновский выбрал картинку в духе поддержки семейных ценностей. А символом Инстаграма стал архивный снимок с Чаком Норрисом. Правда, как тут не вспомнить намного более яркий кадр встречи политика и актера.Больше всего, конечно, удивило, то, что в подборку попало приложение для быстрых свиданий. Подписчики — оценили. Кто-то хвалит за самоиронию и харизматичность, кто-то заочно присуждает Владимиру Вольфовичу победу в челлендже.Только в Инстаграме почти полмиллиона публикаций, увенчанных этим хэштегом. Челлендж со скоростью цунами заполнил крупнейшие мировые соцсети – в том числе Фейсбук и Твиттер.Ну, кому как не политикам чувствовать модные веяния, наполняя свои интернет-паруса ветром трендов. Вот Владимир Вольфович – как рулевой опытный – и опубликовал у себя мем с четырьмя амплуа Жириновского. Забавы ли ради, или хайпа для.В своем желании политик, видимо, не одинок – ведь недаром в квартете соцсетей большинство участников упоминают Тиндер – сервис знакомств.Берут пример с вдохновительницы челленджа – Долли Партон. Актрисы, а главное – королевы американской кантри-музыки.На своей страничке меньше недели назад певица выложила сей пост: "Кто ты в разных соцсетях". Более полутора миллионов лайков, признание в любви от администрации соцсети сразу ко всем образам. А следом – практически незамедлительная реакция звезд по всему миру.В первоначальной версии – четыре соцсети. Рассмотрим на примере певицы Нюши. Помимо Тиндера для знакомств, есть Фейсбук с Инстаграмом. А также Линкдин – серьезная площадка для поиска работы. В нашей стране не функционирующая.Посему, в России, пустующие место заполняют ВКонтакте и Одноклассники – как, например, у футболиста Артема Дзюбы."В ФБ мы все выпендриваемся, какие умные и образованные, какие у нас мысли и концерты. В Одноклассниках мы не всегда открываемся полностью – показываем тот имидж, что все помнят с институтской, школьной скамьи. Кажется, что по-прежнему ВК более молодежный и региональный", — полагает Виктор Майклсон, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.Участвуют не только люди, но и звери – отметился кот Мостик. Ластится к строителям, греется на солнце.Фотографии своих подопечных публикует и петербургский зоопарк. Кто бы мог подумать, что сурикаты вполне органично смотрятся в Тиндере.Но самый большой прирост постов дают актеры и певцы, спортсмены и комики, телеведущие и блогеры. Ведь их примеру следуют преданные фанаты и зрители."Когда видим фото небожителей – это съемки с профессиональными фотографами. И тут люди выкладывают фото, где они в пижамах, в халатах, в псевдо-эро-позах как в Тиндере, и тут понимаешь, что она такая же, как я. И. как пела Пугачева, точно также я под вечер устаю", — продолжает Виктор Майклсон, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.Подборку работ отечественных художников опубликовал Русский музей. А Эрмитаж для этой интернет-акции подготовил картину Анри Матисса. На что один из пользователей провозгласил: "И ты, Брут".Но его восклик утонул в потоке лайков. Число которых, видимо, точно не оскудеет в ближайшее время. Ведь к первому в этом году челленджу продолжают присоединяться все новые и новые звезды.