После смерти родоначальника отечественного хип-хопа и легенды целого поколения российского рэпа Децла (Кирилла Толмацкого) конфликт в семье продолжается. В Прямом эфире — вдова рэпера Юлия Киселева и его отец Александр Толмацкий предъявляют друг другу серьезные обвинения.

После смерти родоначальника отечественного хип-хопа и легенды целого поколения российского рэпа Децла (Кирилла Толмацкого) конфликт в семье продолжается.В "Прямом эфире" — вдова Кирилла Толмацкого Юлия Киселева, которая весь год скрывалась от семьи погибшего мужа и журналистов, несколько раз меняла место проживания и номера телефонов.Для этой программы она сделала исключение – дала откровенное интервью, в котором уверяет, что родители Кирилла выставили их с сыном на улицу.В студию впервые после смерти Кирилла пришел и Александр Толмацкий — отец и продюсер рэпера, который требует тест-ДНК для своего внука.Что происходит между родителями Децла и его вдовой? Может Тони быть не родным сыном Кирилла? Почему Юлия запрещала сыну общаться с бабушкой и дедушкой?И что узнал Александр Толмацкий о причинах внезапной смерти Кирилла?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".