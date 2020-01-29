80 острых как бритва зубов, огромные когти и рога – вот лишь некоторые черты аллозавра, недавно описанного палеонтологами. Рассказываем о новом великом и ужасном виде и о том, как радиологи помогли его открыть.

Давно известно, что авторы кинофраншизы "Парк юрского периода" допустили ошибку, сделав самым свирепым и опасным хищником тираннозавра, который на самом деле обитал на Земле в меловом периоде.Но палеонтологам известен кровожадный монстр, который точно прошёл бы кастинг на эту роль и, в отличие от тирекса, обитал на нашей планете именно в юрском периоде.Речь идёт о хищнике нового вида под названием Allosaurus jimmadseni, жившем на территории Северной Америки 157-152 миллиона лет назад.Длина его тела составляла до девяти метров, а вес достигал 1,8 тонны.По словам палеонтологов, A. jimmadseni – самый молодой представитель аллозавров. Эти тероподы, как и тираннозавры, были самыми опасными хищниками своего времени и располагались на вершине пищевой цепи. Кстати, есть и внешнее сходство: аллозавры передвигались на мощных задних лапах и имели длинные хвосты, а их передние конечности были относительно короткими.Окаменелые останки A. jimmadseni были извлечены из формации Моррисон в западной части Соединённых Штатов. Собственно, с конца XIX века в этом месте было найдено множество останков аллозавров, но палеонтологи расходились во мнениях относительно того, каким видам могли принадлежать окаменелости.В ходе новой работы исследователи изучили два почти полных скелета: один был обнаружен в 1990 году, а другой – год спустя. Выяснилось, что останки принадлежат аллозаврам двух видов – типовому A. fragilis и новому, A. jimmadseni.К слову, название нового вида увековечивает память палеонтолога Джеймса Мэдсена-младшего (James Madsen Jr.), который отыскал и изучил десятки тысяч костей аллозавра.Исследование останков A. jimmadseni, изначально обозначенного как DINO 11541, было непростым. Для отделения массивного фрагмента с окаменелостью от окружающей породы пришлось использовать взрывчатые вещества, а для транспортировки полученного блока весом около 2700 килограммов потребовался вертолёт.Семь лет у учёных ушло на подготовку костей для анализа.Кроме того, палеонтологи не могли отыскать череп DINO 11541. Эта находка была сделана в 1996 году благодаря радиологам: они использовали детектор излучения, чтобы уловить гамма-лучи, исходящие из черепа. (Со временем радиоактивные элементы могут выщелачиваться из окружающего осадка и попадать в окаменелые останки).В ходе работы палеонтологи обнаружили ряд анатомических особенностей, которые отличали A. jimmadseni от других видов, в том числе от A. fragilis, близкого родственника, который появился пять миллионов лет спустя.В частности, эти аллозавры имели короткие и узкие черепа, а также специфические парные гребни, которые тянулись от носа и над глазами переходили в рога. Последние представляли собой увеличенные надбровные гребни и служили, вероятно, для защиты глаз от яркого солнечного света.Также отмечается, что по сравнению с A. fragilis у его "старшего брата" было меньше поле стереоскопического зрения.Впрочем, несмотря на относительно примитивные черты, A. jimmadseni были высшими хищниками своего времени. Они охотились на крупную добычу, например, на стегозавров, диплодоков и других травоядных динозавров.По словам палеонтологов, теропод использовал для захвата добычи три острых когтя на передних лапах. Также в арсенале A. jimmadseni было около 80 острых как бритва зубов."Все знают аллозавра или думают, что знают. Но вот, спустя почти 150 лет после обнаружения первых костей аллозавра и сбора десятков скелетов, оказалось, что есть ещё один вид. Это говорит о том, что нам нужно продолжать искать окаменелости, настойчиво изучать ископаемые останки, которые у нас есть, и продолжать переоценивать все доказательства. Есть ещё много динозавров, которых нам предстоит открыть", – резюмирует палеонтолог Стивен Брусатти, не принимавший участия в новой работе.Отметим, что изначально A. fragilis считался единственным видом аллозавров, обитавших на территории Северной Америки. Теперь же палеонтологи полагают, что их могло быть до 12.Подробнее новый вид аллозавров описан в статье, опубликованной в журнале PeerJ.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о сверххищниках триаса с абсурдно большими головами и о самом крупном плотоядном динозавре в мире.