У звездной пары – испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой вскоре, видимо, появится третий ребенок. Пара попала в кадр папарацци, и на снимке, который публикует испанское издание Hola.com., виден уже достаточно большой живот Анны.

У звездной пары – испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой – вскоре, видимо, появится третий ребенок. Пара попала в кадр папарацци, и на снимке, который публикует испанское издание Hola.com, виден уже достаточно большой живот Анны.Энрике и Анна, однако, афишировать это событие не хотят. По крайней мере, на страницах звезд в "Инстаграме" они часто выкладывают фото- и видеокадры со своими очаровательными детьми, но о рождении третьего ребенка намеков там пока нет.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 2 Янв 2020 в 7:40 PSTПосмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Янв 2020 в 6:22 PSTУ 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила лишь в конце 2017 года, хотя в отношениях пара состоит с 2001 года.