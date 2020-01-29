Нападающий американского хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталз Ти Джей Оши признался, что команда хочет помочь своему капитану Александру Овечкину поскорее достичь отметки в 700 заброшенных шайб. На данный момент в активе россиянина 692 гола.

Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши признался, что команда хочет помочь своему капитану Александру Овечкину поскорее достичь отметки в 700 заброшенных шайб. На данный момент в активе россиянина 692 гола."Думаю, что сейчас вся команда будет играть на Александра и создавать для него как можно больше голевых моментов, — цитирует Оши официальный сайт НХЛ. – Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы и будем с ним в этот момент. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чем другие могут только рассуждать".Напомним, что накануне Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ по количеству голов. На данный момент в активе 34-летнего россиянина 692 заброшенные шайбы. Он уже обогнал Марио Лемье (690). Ближайшим ориентиром для него теперь является Марк Мессье (694).