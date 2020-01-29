Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за существенное ограничение абортов в России. По его словам, так Россия сможет увеличить население на 10 миллионов человек. Также глава РПЦ высказался против суррогатного материнства, которое эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за существенное ограничение абортов в России.Предстоятель РПЦ выступил на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. По его словам, огромные просторы страны и ее развитие требуют большого количества людей", поэтому численность населения — одна из важнейших целей государства. Во время своего выступления он заявил, что в случае запрета абортов Россия сможет увеличить население на 10 миллионов человек."А потом по возрастающей — и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", — уверен Патриарх.По его мнению, это "легко решается, как говорится, влет, если мы сокращаем на порядок количество абортов".Также глава РПЦ выступил против суррогатного материнства, которое эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми. Он напомнил, что эта процедура запрещена во многих странах."Суррогатная мать — та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из энтузиазма: она получает за это деньги, в конечном итоге продает своих детей. Я говорю резко, но именно так обстоит дело", — сказал он.