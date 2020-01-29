Кремль продолжает анализировать представленный президентом США Дональдом Трампом план мирного палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться ответственным участником ближневосточной пятерки.

Кремль продолжает анализировать представленный президентом США Дональдом Трампом план мирного палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что в четверг состоится встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и "информация поступит из первых рук".Пока же Песков констатировал, что план получил полное одобрение Израиля, был поддержан рядом других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев. Также он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться ответственным участником ближневосточной "пятерки", передает ТАСС."При необходимости Россия готова продолжать прикладывать любые усилия, делать все от нее возможное с тем, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке", — заключил представитель Кремля.Ранее Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века. По ее условиям Палестина вдвое увеличит свои территории, а ее столицей станет Восточный Иерусалим. Газу и Западный берег реки Иордан предлагается связать скоростным транспортным сообщением. "Неделимой столицей" Израиля станет весь Иерусалим. Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что этот договор неприемлем.