Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы все-таки стал Петр Толстой. В первом туре голосования ему не хватило для избрания всего одного голоса.

Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы все-таки стал Петр Толстой. В первом туре голосования ему не хватило для избрания всего одного голоса.Во втором туре голосования Толстой набрал необходимое количество голосов и был избран зампредом ПАСЕ от России, отмечает ТАСС.Регламент ПАСЕ допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов "за" от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства, принявших участие в голосовании.Толстой стал одним из двадцати заместителей председателя ПАСЕ. Все они избираются в начале года на зимней сессии Ассамблеи. Вице-спикеры в отсутствие председателя выполняют его функции, ведут заседания и дебаты, а также по поручению председателя выполняют представительские функции.18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января. Предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование предложила член украинской делегации, депутат партии "Слуга народа" в Верховной раде Мария Мезенцева.Также депутаты от Литвы и Латвии предлагали ограничить полномочия российской делегации из-за присутствия в ней представителей Крыма.Кандидатура Петра Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была поддержана Советом Госдумы.