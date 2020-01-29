Пять экс-сотрудников полиции вызваны на допрос в Следственный комитет России по делу о неправомерном задержании журналиста Ивана Голунова. Все полицейские работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу московского главка МВД.

Пять экс-сотрудников полиции вызваны на допрос в Следственный комитет России по делу о неправомерном задержании журналиста Ивана Голунова. Все полицейские работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу московского главка МВД.Журналист Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня 2019 года. Он был обвинен в покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России, напоминает "Интерфакс". Журналист отдела расследований заявил, что наркотики ему подбросили. А уголовное дело было заведено в связи с подготовкой им материалов о ритуальном бизнесе. 11 июля уголовное дело против журналиста было возбуждено, он вышел на свободу и был госпитализирован.Проверку действий задерживавших Голунова оперативников занялся московский главк. После заявления президента России Владимира Путина в декабре 2019 года в отношении пятерых полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Голунов и его адвокаты тогда пояснили, что дело возбуждено не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц, в по факту совершенного преступления. При этом уголовное дело было засекречено.Организовавшие "дело Голунова" наркополицейские были уволены из правоохранительных органов.