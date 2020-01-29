В Холмогорском районе Архангельской области рассерженный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД. По факту случившегося ведется расследование. По данным , 24 января молодой человек попал ..

В Холмогорском районе Архангельской области рассерженный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД. По факту случившегося ведется расследование.По данным , 24 января молодой человек попал в аварию. Подросток не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол и вызвали эвакуатор. Однако виновник ДТП оказал им сопротивление."Юноша стал оскорблять представителей власти и угрожать им физической расправой, демонстрируя нож. Покинув автомобиль, он бросил нож в сторону сотрудника ГИБДД", – сообщает пресс-служба следкома по области.Работник Госавтоинспекции не пострадал. Подросток уже признал свою вину. Он рассказал, что сильно расстроился из-за приезда сотрудников ГИБДД и поэтому повел себя неадекватно.