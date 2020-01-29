В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.
Как передает , вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ..
В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.
Как передает , вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ходе словесной перепалки один из них схватил нож и набросился на оппонента.
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.