В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские. Как передает , вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ..

В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.Как передает , вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ходе словесной перепалки один из них схватил нож и набросился на оппонента.Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.