По факту кражи возбуждено уголовное дело

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель с заявлением о хищении имущества у него из комнаты общежития. Предметом преступного посягательства стали телевизор, приставка и электрическая плитка. Сумма причиненного ущерба составила более 8,5 тысяч рублей.В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался 19-летний местный житель.Задержанный дал признательные показания. Зная, что хозяин комнаты находится в больнице, злоумышленник проник в его комнату и совершил кражу. На следующий день похищенное подозреваемый передал знакомому для дальнейшей продажи.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).