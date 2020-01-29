Мероприятие организовано для учащихся 5-11 классов гимназии № 17 города Петушки.

Полицейские Петушинского района провели для учащихся 5-11 классов гимназии № 17 города Петушки профилактическую лекцию о вреде наркотиков и об ответственности в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.На общешкольной линейке сотрудник отделения по делам несовершеннолетних совместно с оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району проинформировали школьников о негативных последствиях для юного организма, возникающих при употреблении наркотических средств и психотропных веществ.Полицейские предупредили школьников об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе диалога правоохранители ответили на все интересующие школьников вопросы, призвав их вести здоровый образ жизни.