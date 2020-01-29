Злоумышленник приобретал у неустановленных лиц поддельные паспорта и предъявлял их прибывшим курьерам из банка. Удостоверив личность, они передавали ему кредитные карты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому района задержали мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях с кредитными картами.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель службы безопасности столичного банка. Мужчина рассказал, что через официальный сайт банка пришла онлайн заявка от жителя столицы на получение кредитной карты с лимитом 300 тысяч рублей. После получения кредитной карты, злоумышленник, изначально не собиравшийся выполнять обязанности по выплатам, распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Как выяснилось в ходе проверки, мужчина ввёл в заблуждение сотрудника банка и предоставил поддельные паспортные данные.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель столицы.Полицейские выявили еще два аналогичных эпизода противоправной деятельности задержанного. Установлено, что злоумышленник приобретал у неустановленных лиц поддельные паспорта и предъявлял их прибывшим курьерам из банка. Удостоверив личность, они передавали ему карты. Все действия были совершены в отношении одного и того же кредитно-финансового учреждения. Общая сумма ущерба составила 640 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Ломоновскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56