По данным посольства России в Китае, дипломатами была установлена связь со 177 российскими гражданами, находящимися на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса. В городе Ухань находятся 120 из них.

По данным посольства России в Китае, дипломатами была установлена связь со 177 российскими гражданами, находящимися на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса. В городе Ухань находятся 120 из них.Ранее российское посольство сообщало о 158 вышедших на связь из Хубэя россиянах, напоминает "Интерфакс".Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабря минувшего года. Возбудителем заболевания стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, в Китае этим коронавирусом инфицированы почти 6 тысяч человек, 132 человека скончались. Также случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.