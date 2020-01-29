Психологи считают, что современный человек постоянно пребывает в состоянии реактивного мышления: он постоянно обрабатывает и передает информацию. Это вызывает внутреннее напряжение, ..

Психологи считают, что современный человек постоянно пребывает в состоянии "реактивного мышления": он постоянно обрабатывает и передает информацию. Это вызывает внутреннее напряжение, которое плохо сказывается на работе нервной системы, сообщаютВ частности, данное состояние может привести к нарушением сна и аппетита, а также нервным тикам и головным болям. Чтобы предотвратить такой исход, психологи советуют перейти в режим молчания на день или больше. При этом человек должен отказаться не только от разговоров, но также от чтения новостей и просмотра социальных сетей. Это поможет психике "разгрузиться".