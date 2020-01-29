Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар. Ранее она была осуждена в России за контрабанду наркотиков. В воскресенье Иссахар подала прошение о помиловании. Накануне в колонии Нааму посетила ее мать - Яффа Иссахар.

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Ранее она была осуждена в России за контрабанду наркотиков. В воскресенье Иссахар подала прошение о помиловании. Накануне в колонии Нааму посетила ее мать - Яффа Иссахар.Сегодня с раннего утра у ворот колонии освобождения Наамы ожидают десятки журналистов.Израильтянка была осуждена на семь с половиной лет за контрабанду и хранение наркотиков. В апреле 2019 года ее задержали в транзитной зоне Шереметьева с 10 граммами гашиша в рюкзаке.Во время визита в Израиль президент России встречался с матерью осужденной Наамы Иссахар, между ними состоялась личная беседа, в ходе которой президент России заверил женщину, что с ее дочерью "все будет хорошо".