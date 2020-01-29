Пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы задержаны по делу Ивана Голунова. Они находятся на допросе. Журналист интернет-издания Медуза рад, что расследование ..

Пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы задержаны по делу Ивана Голунова. Они находятся на допросе.Журналист интернет-издания "Медуза" рад, что расследование продвигается. "Справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым", – цитирует Голунова .Напомним, что 6 июня 2019 года журналист был задержан полицией. При обысках стражи порядка обнаружили у Голунова несколько свертков с запрещенными веществами.Эта история вызвала общественный резонанс: многие известные персоны выступили за освобождение журналиста. Спустя пять дней после задержания в отношении Голунова прекратили уголовное преследование, передает телеканал "".В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полицейскими должностных полномочий. Журналиста "Медузы" признали потерпевшим, сообщает .