Россиянин Александр Винник, экстрадированный на прошлой неделе во Францию из Греции, по решению парижского суда оставлен под стражей. Как сообщил прокурор, это обусловлено обеспечением безопасности обвиняемого и должно удовлетворить будущее следствие.

Россиянин Александр Винник, экстрадированный на прошлой неделе во Францию из Греции, по решению парижского суда оставлен под стражей. Как сообщил прокурор, это обусловлено обеспечением безопасности обвиняемого и должно удовлетворить будущее следствие.Заседание по делу Александра Винника проходило в закрытом режиме и продлилось больше пяти часов, передает ТАСС. Адвокат россиянина сообщил, что его доверитель, больше месяца проводящий голодовку, почувствовал недомогание в ходе слушаний. Несмотря на отсутствие врачей, представители французской юстиции, измерив Виннику давление, предположили, что тот может продолжить участие в процессе.Как сообщалось, специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 миллиардов до 9 миллиардов долларов, 23 января текущего года был экстрадирован во Францию.Помимо Франции, экстрадиции россиянина добивались Россия и США. Александр Винник выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.