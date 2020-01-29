Сборная России по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире, проходящем в Хорватии. В первом матче наша команда разгромила сборную Словакии 7:1.

Сборная России по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире, проходящем в Хорватии. В первом матче наша команда разгромила сборную Словакии 7:1.В составе россиян отличились Артем Антошкин (5-я и 33-я минуты), Даниил Давыдов (10), Робиньо (15), Эдер Лима (22, 30) и Артем Ниязов (29). Следующий матч сборная России проведет в четверг со сборной Азербайджана.В Хорватии проходит элитный раунд отборочного турнира, в котором принимают участие 16 команд, разбитых на четыре группы. Четыре победителя напрямую выходят на чемпионат мира. Сборные, занявшие в своих группах вторые места, выявят двух сильнейших. Финальная стадия чемпионата мира пройдет осенью в Литве. В турнире примут участие 24 команды.