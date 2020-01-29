Дональд Трамп объявил о так называемой сделке века по ближневосточному урегулированию. Палестина при этом требует экстренного созыва совета Лиги арабских государств. На прямой связи из Вашингтона ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн.

Дональд Трамп объявил о так называемой "сделке века" по ближневосточному урегулированию. Палестина при этом требует экстренного созыва совета Лиги арабских государств. На прямой связи из Вашингтона ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" прокомментировал происходящее и рассказал о "сделке века" американского президента."Сейчас Трамп пытается с Израилем договориться о параметрах будущего мира. Пытается на свою сторону привлечь арабские государства. Но палестинцы давно прервали контакт с Вашингтоном из-за признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому непонятно, согласятся ли палестинцы на эту сделку", — пояснил Коэн.По его мнению, Трамп показал себя сторонником Израиля, не только признав Иерусалим, но и признав израильский суверенитет на Голанских высотах, отказавшись от термина "нелегальные поселения". Таким образом, президент США ради Израиля сделал все, что мог.Колумнист Forbes также рассказал о том, что Израиль в переговорах с Палестиной хочет оставить за собой стратегические земли. А Палестине для создания своего государства предлагаются анклавы внутри Израиля. Но главное условие — эти земли должны оставаться демилитаризированными и без контроля над воздушным пространством."Однако Палестина отвергает любые разделения Святой земли", — заключил Коэн.