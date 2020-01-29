Испытания роя из десятков наземных и воздушных беспилотников провело американское агентство перспективных разработок DARPA. Тестирование проходило в декабре 2019 года на военной базе Кемп Дэвид, что в штате Миссисипи. Однако известно о нем стало только сейчас.

Испытания роя из десятков наземных и воздушных беспилотников провело американское агентство перспективных разработок DARPA. Тестирование проходило в декабре 2019 года на военной базе Кемп Дэвид, что в штате Миссисипи. Однако известно о нем стало только сейчас.По условиям испытания, рой дронов должен был составить карту полигона, обнаружить все важные или опасные объекты и взять некоторые из них под наблюдение.Разработка системы идет в рамках программы Offensive swarm-enabled tactics, что можно перевести как наступательная рой-активная тактика. Она предполагает использование групп небольших дронов, которые выполняют самые разные миссии в городских условия. В один рой может входить до 250 роботов.