Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Риге. Местное Динамо принимало новосибирскую Сибирь и уступило с результатом 0:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Риге. Местное "Динамо" принимало новосибирскую "Сибирь" и уступило с результатом 0:1.Судьба матча решилась в третьем периоде. На 50 минуте цели достиг бросок нападающего гостей Александра Шарова. Попытки рижан отыграться успеха не возымели."Сибирь" выиграла 1:0, набрала 61 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. "Динамо" проиграла в седьмой раз подряд и с 34 очками идет на 11, предпоследнем месте на Западе.