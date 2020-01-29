Загадочный китайский коронавирус стал темой номер один в мире: новости о распространении эпидемии напоминают сводки с фронта – каждый день новые жертвы. На этом фоне российская повестка отошла на второй план. А зря. На протяжении многих лет одной из основных головных болей отечественного здравоохранения был свирепствующий вирус гриппа. Однако в этом году впервые за долгое время эпидемиологический порог по этому заболеванию превышен не был. Специалисты подчеркивают: нынешняя позитивная тенденция – результат улучшения качества вакцин и расширения прививочной кампании.

Загадочный китайский коронавирус стал темой номер один в мире: новости о распространении эпидемии напоминают сводки с фронта – каждый день новые жертвы. На этом фоне российская повестка отошла на второй план. А зря. На протяжении многих лет одной из основных головных болей отечественного здравоохранения был свирепствующий вирус гриппа. Однако в этом году впервые за долгое время эпидемиологический порог по этому заболеванию превышен не был. Специалисты подчеркивают: нынешняя позитивная тенденция – результат улучшения качества вакцин и расширения прививочной кампании.На сегодняшний день по заболеваемости гриппом Россиянаходится на доэпидемическом уровне, накануне глава РоспотребнадзораАнна Попова. По ее словам, почти нет регионов, где эпидемический порогпревышен. "Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и вначале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом нижеэпидемического уровня", – отметила она.Примечательна и другая новость. На прошлой неделеруководитель эпидемиологического направления ведомства Елена Ежловао ходе прививочной кампании. Оказалось, что к концу января прививки от гриппасделали около 74 миллионов человек – это более половины населения страны. Связь двух тенденций очевидна, отмечает .О позитивной динамике свидетельствуют и статистические данные. Так, специалисты НИИ"Институт гриппа им. А.А. Смородинцева" выяснили, что заболеваемость гриппом иОРВИ у детей значительности снизилась. Так, на третью неделю января заболевшихв группе от 0 до двух лет стало меньше на 35,2%, в группе от трех до шести лет– на 26,7%, а среди детей от семи до 14 лет – на 11,9%. Впечатляющие цифры.Обратная тенденция наблюдается у тех, кто старше 15 лет.Рост заболеваемости в этой группе превысил норму на 12,5%. В чем причина?Хорошо известно, что прививаются взрослые не так активно, как школьники идошкольники. Отсюда и более высокий уровень заболеваемости.Хорошую статистику по детским группам объясняет и переходна эффективные отечественные вакцины. Грипп – вирус непредсказуемый.Он ежегодно мутирует, попробуй угадай штамм, который будет представлятьопасность через год, два или больше.Но ученые переиграли коварный вирус: были созданычетырехвалетные вакцины. Название объясняет их принцип действия, ведь такиевакцины повышают устойчивость организма не к одному, а четырем штаммам вируса.На такую вакцину Россия планирует полностью перейти в ближайшие два года.Конечно, стопроцентно исключить возможность заболеваниягриппом она не может, но помогает существенно укрепить иммунную систему, позволяеторганизму быстрее справиться с вирусом, облегчить течение болезни. Более того,в разы снижается риск осложнений, особенно бронхита и пневмонии, которые могутпривести к летальному исходу.При этом необходимо учитывать, что любая эпидемия – это ещеи урон для экономики. Временная нетрудоспособность приводит к потере времении денег. "Больничные" нужно оплачивать – отсюда убытки длягосударства и частных компаний. Солидные средства уходят и на лечение, госпитализацию.Поэтому функция вакцинации – это не только сохранение жизнии здоровья людей, но и защита экономики, причем в государственном масштабе.22,5 миллиарда рублей, выделенные в текущем году на приобретение вакцин рамкахНационального календаря профилактических прививок, окупятся с лихвой.Сейчас весь мир обсуждает распространение коронавируса. Номало кто говорит о том, что эпидемия гриппа – гораздо более серьезная угроза вглобальном масштабе. На сегодняшний день заболевших китайским коронавирусом -4,5 тысячи человек, погибли 106. Тогда как вирус гриппа убивает около 650 тысяччеловек ежегодно. В таких условиях расширение программы вакцинации становится дляРоссией задачей государственной важности.